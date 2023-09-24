غوتيريش يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، دعا وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان، ووزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وعقد غوتيريش أمس السبت اجتماعات منفصلة مع ميرزويان وبيراموف.

وقالت الأمم المتحدة في بيانها إن "الأمين العام أعرب عن قلقه إزاء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وشدد على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".

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هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الثلاثاء الماضي، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.

ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.

والأربعاء، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

وتضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.

المصدر: نوفوستي