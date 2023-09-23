ضابط مخابرات أمريكي يتوقع هجوما روسيّا على مراكز صنع القرار الأوكرانية بسبب إرسال ATACMS

أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر أن إرسال صواريخ ATACMS إلى كييف سيؤدي إلى قيام روسيا بشن هجمات أكثر خطورة على مراكز صنع القرار والبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وقال ريتر: "هذا لن يغير نتيجة الحرب. ستظل أوكرانيا تخسر، ولن يغير نظام ATACMS ذلك. ومن المرجح أن يؤدي إرسالها إلى زيادة الضرر لأوكرانيا، لأن روسيا ستضرب مراكز صنع القرار وغيرها من البنية التحتية الحيوية، وهو ما امتنعت عنه سابقا".

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وأضاف: "إذا شنت أوكرانيا هجمات على الأراضي الرئيسية لروسيا، فسيتم مهاجمة أهداف أوكرانية أكثر أهمية، وسيكون الضرر أكبر".

وذكرت شبكة "إن بي سي" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وعد خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس بنقل "مجموعة صغيرة" من صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى كييف.

المصدر: تاس