"بوليتيكو": صواريخ ATACMS لا يمكنها تغيير قواعد اللعبة في أوكرانيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبرون أن إرسال صواريخ ATACMS البعيدة المدى إلى كييف لن يؤثر بشكل كبير على مسار الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية: "لن تكون ATACMS عصا سحرية. الصواريخ ستساعد أوكرانيا، لكنها لن تكون سلاحا يمكنه تغيير قواعد اللعبة".

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وأعلنت شبكة NBC News أن الولايات المتحدة سترسل مجموعة صغيرة من صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وصرحت السفارة الروسية لدى واشنطن، في بيان لها، إن الإدارة الأمريكية على استعداد لتزويد سلطات كييف بأخطر الأسلحة "لكي يستمر الهجوم الأوكراني المضاد الفاشل".

المصدر: نوفوستي