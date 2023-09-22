سفارة روسيا: الإدارة الأمريكية مستعدة لتزويد أوكرانيا بأخطر الأسلحة

قالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان لها، إن الإدارة الأمريكية على استعداد لتزويد سلطات كييف بأخطر الأسلحة "لكي يستمر الهجوم الأوكراني المضاد الفاشل".

وأضافت السفارة في بيانها: "لفتت انتباهنا حزمة دورية أخرى من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. منذ فترة بعيدة، لم يعد ضخ واشنطن المستمر للأسلحة والأموال إلى عملائها في كييف يثير استغراب أي أحد. لم ترغب الإدارة الأمريكية أن يعود عميلها الذي دمر شعب بلاده ويواصل الحرب بالوكالة ضد روسيا، إلا برفقة هدية تواسيه. واشنطن مستعدة لتزويد الأوكرانيين بأشد المنتجات العسكرية خطورة فقط لكي يستمر بطريقة أو بأخرى الهجوم المضاد الفاشل. لم تتمكن القوات الأوكرانية من تحقيق المهام المحددة لها، وتكبدت خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات، وهذا أمر اعترف به معظم الخبراء الأمريكيين".

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وتابعت السفارة الروسية في بيانها: "نحث الإدارة الأمريكية على إدراك عدم جدوى، ضخ حزم المساعدات بشكل مستمر إلى نظام كييف. ونؤكد أن جهود الغرب غير قادرة على تغيير الوضع على الأرض، وفقط ستؤدي إلى إطالة أمد النزاع لاحقا ووقوع المزيد من الضحايا والدمار. وستستمر العملية العسكرية الخاصة حتى يتم تحقيق الأهداف المعلنة بالكامل".

في وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن قرارها بإرسال حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تتضمن قذائف لمنظومات الدفاع الجوي والذخائر العنقودية.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لنظام كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، مساعدات عسكرية زادت قيمتها على 43.9 مليار دولار.

المصدر: تاس