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إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي غامض في السويد (صور)

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إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي غامض في السويد (صور)
AP
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تسبب انهيار أرضي في غرب السويد في انهيار ضخم على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى النرويج في وقت مبكر السبت، وإصابة 3 أشخاص عندما انزلقت سياراتهم وحافلة عن الطريق، وفق ما ذكرت الشرطة.

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وأظهرت صور ولقطات مصورة حفرة يبلغ عرضها 500 مترا انفتحت على الطريق السريع إي 6، الذي يمتد من جنوب السويد إلى النرويج، وليس بعيدا عن غوتنبرغ، ثاني أكبر مدينة في السويد.

وقالت الشرطة إن 4 سيارات وحافلة على الأقل انزلقت عن الطريق واصطدمت، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى. لحقت أضرار بالعديد من المباني والمرافق، بما في ذلك مطعم من سلسلة برغر كنغ.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوغست براندت لإذاعة "إس في تي" العامة السويدية إن خدمات الطوارئ السويدية تلقت إنذارا في الساعة 1:45 صباحا وأن جزءا كبيرا من طريق إي 6 قد انهار في ستينونغسوند.

إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي غامض في السويد (صور)
AP
إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي غامض في السويد (صور)
AP

ويقوم مسؤولو طوارئ بالبحث باستخدام كلاب مدربة بشكل خاص وموظفين للتأكد من عدم وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي غامض في السويد (صور)
AP
إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي غامض في السويد (صور)
AP

لم يعرف على الفور سبب الانهيار الأرضي. وقالت وسائل الإعلام السويدية إن المنطقة شهدت أنشطة بناء كبيرة شملت أعمال التفجير والحفر. كما تساقطت كميات كبيرة من الأمطار في الأيام القليلة الماضية.

وقالت صحيفة داغينز نيهيتر السويدية إن اللقطات التي التقطتها طائرة بدون طيار أظهرت صدعا في طريق إي 6 بعد بدء بناء مجمع تجاري، وقد بدأت الشرطة السويدية تحقيقا أوليا.

المصدر: أ ب

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