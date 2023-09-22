الدفاع الروسية: تحييد نحو 500 جندي أوكراني وتدمير دبابتي "ليوبارد" خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 490 جنديا خلال اليوم الماضي، فما دمرت القوات الروسية دبابتين من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع على محور كوبيانسك.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

محور دونيتسك - صد 5 هجمات في منطقة قريتي فوديانويه ومارينكا، ووصلت خسائر العدو إلى نحو 200 عسكري بين قتيل وجريح، بين المعدات التي تم تدميرها مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفع "غياتسينت-بي" ورادار مضاد للبطارية AN/TPQ-36 أمريكي الصنع.

محور كراسني ليمان - صد هجومين ومقتل ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا

محور زابوروجيه – إصابة تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في منطقة قريتي رابوتينو وفيربوفويه، ومقتل نحو 20 جنديا للعدو، وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة "غفوزديكا"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"

محور جنوب دونيتسك – القضاء على نحو 110 عسكريين أوكرانيين وإصابة مستودع ذخيرة لواء الدبابات الأول الأوكراني.

محور كوبيانسك – شملت خسائر العدو ما يصل إلى 20 جنديا ودبابتين من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع وثلاث مركبات، إضافة إلى مدفع Krab بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر Panzerhaubitze 2000 ألماني الصنع، ومدفعين من طراز "مستا-بي"، ومدفع "دي-30"، ومدفع "رابيرا" مضاد للدبابات، وتدمير مستودع ذخيرة في منطقة خاركوف

محور خيرسون - بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريا وإصابة ثلاث محطات رادار

ضرب خمس نقاط مراقبة تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك

اعتراض 10 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع وإسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية