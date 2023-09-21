الجيش الروسي يستهدف الليلة الماضية بضربات مكثفة منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخباراتية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت مواقع للصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز للاستخبارات اللاسلكية ومراكز لتدريب المجموعات التخريبية تابعة للجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "نفذت القوات الروسية الليلة (الماضية) ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، وطائرات بدون طيار قتالية، لمنشآت الصناعة العسكرية ومراكز الاستخبارات اللاسلكية وتدريب المجموعات التخريبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكد البيان أن "الضربة حققت أهدافها وتمت إصابة كافة المواقع المستهدفة".

يتبع..