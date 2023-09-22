أدميرال روسي متقاعد يدعو إلى شن ضربات على مراكز صنع القرار في كييف

دعا الأدميرال الروسي المتقاعد، القائد السابق لأسطول البحر الأسود فلاديمير كومويدوف إلى ضرب مراكز صنع القرار في كييف ردا على الهجوم الأوكراني على مقر أسطول البحر الأسود.

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جاء ذلك وفق ما صرح به كومويدوف لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، ردا على الهجوم الأخير على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، حيث تابع: "لقد حان الوقت لضرب ما يسمى بمركز صنع القرار في كييف، وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأخيرا مقر السلطة الأوكرانية في شارع بانكوفايا بكييف".

في الوقت نفسه، أكد الأدميرال المتقاعد بشكل خاص أنه، وفي ضوء التكرار المتزايد للهجمات على شبه جزيرة القرم، لا بد من "زيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي وتقسيمها إلى قطاعات وحماية مراكز التحكم والاتصالات الرئيسية في سيفاستوبول وشبه الجزيرة ككل".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف شنت اليوم الجمعة هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صواريخ، بينما فقد جندي روسي، ولحقت أضرار بالمبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي