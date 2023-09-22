عمدة مدينة سيفاستوبول: العدو يستهدف بالصواريخ مقر أسطول البحر الأسود

أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف عن استهداف مقر أسطول البحر الأسود بالصواريخ.

جاء ذلك وفق ما نشره رازفوجايف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "شن الأعداء ضربة صاروخية على مقر أسطول البحر الأسود، فسقطت شظية بالقرب من مسرح الدراما الروسية، وقد توجهت جميع الخدمات التشغيلية إلى الموقع، ويجري توضيح المعلومات حول الضحايا".

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وحذر رازفوجايف من هجوم ثان محتمل على مقر أسطول البحر الأسود، وكتب: "من المحتمل وقوع هجوم آخر. من فضلكم، لا تذهبوا إلى وسط المدينة، لا تتركوا المباني. وأي شخص بالقرب من مقر الأسطول، يتوجه إلى الملاجئ عندما تنطلق صفارة الإنذار".

وأوضح العمدة أن موظفي وزارة الطوارئ الروسية يعملون في الموقع، وقد تم وضع مجموعة جوية في حالة تأهب، وإدخال المعدات الاحتياطية، فيما يتواجد رجال الإطفاء في المكان لإخماد الحريق.

وقد تناثر حطام الهجوم الصاروخي على مقر أسطول البحر الأسود على مئات الأمتار، ويتوجه عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الطوارئ.

ويقع المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود في المركز التاريخي لمدينة سيفاستوبول، بالقرب من العديد من مرافق المدينة.

المصدر: تاس