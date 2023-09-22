 
مباشر
عاجل
تصحيح.. الدفاع الروسية: فقدان عسكري واحد بعد هجوم صاروخي أوكراني على مقر أسطول البحر الأسود الروسي

عمدة مدينة سيفاستوبول: العدو يستهدف بالصواريخ مقر أسطول البحر الأسود

أخبار العالم

عمدة مدينة سيفاستوبول: العدو يستهدف بالصواريخ مقر أسطول البحر الأسود
Globallookpress Madeleine KellyKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3aj

أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف عن استهداف مقر أسطول البحر الأسود بالصواريخ.

جاء ذلك وفق ما نشره رازفوجايف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "شن الأعداء ضربة صاروخية على مقر أسطول البحر الأسود، فسقطت شظية بالقرب من مسرح الدراما الروسية، وقد توجهت جميع الخدمات التشغيلية إلى الموقع، ويجري توضيح المعلومات حول الضحايا".

إقرأ المزيد
شميغال: أوكرانيا تلقت فعليا منذ بداية العام 13.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
شميغال: أوكرانيا تلقت فعليا منذ بداية العام 13.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

وحذر رازفوجايف من هجوم ثان محتمل على مقر أسطول البحر الأسود، وكتب: "من المحتمل وقوع هجوم آخر. من فضلكم، لا تذهبوا إلى وسط المدينة، لا تتركوا المباني. وأي شخص بالقرب من مقر الأسطول، يتوجه إلى الملاجئ عندما تنطلق صفارة الإنذار".

وأوضح العمدة أن موظفي وزارة الطوارئ الروسية يعملون في الموقع، وقد تم وضع مجموعة جوية في حالة تأهب، وإدخال المعدات الاحتياطية، فيما يتواجد رجال الإطفاء في المكان لإخماد الحريق.

وقد تناثر حطام الهجوم الصاروخي على مقر أسطول البحر الأسود على مئات الأمتار، ويتوجه عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الطوارئ.

ويقع المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود في المركز التاريخي لمدينة سيفاستوبول، بالقرب من العديد من مرافق المدينة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا