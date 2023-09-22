طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود أثناء الهجوم على سيفاستوبول

حلقت طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية فوق البحر الأسود أثناء الهجوم الصاروخي الأوكراني على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول.

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جاء ذلك وفقا لبيانات بوابة تتبع الرحلات الجوية Flight Radar، حيث أوضحت أنه في حوالي الساعة 14:30 بتوقيت موسكو واصلت الطائرة التحليق في السماء.

وقد شن نظام كييف هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم في وقت سابق اليوم. ووفقا لعمدة المدينة، فقد سقطت شظية بالقرب من مسرح الدراما الروسية، وسط المدينة، وأسفر الهجوم عن فقدان عسكري واحد وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: إزفستيا