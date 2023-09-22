الرئيس الصربي يشن هجوما على الغرب ويذكره بقصف يوغسلافيا

أعاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تذكير الدول الغربية بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة أثناء قصف يوغوسلافيا قبل 24 عاما، من قبل الغرب الذي يدعو اليوم إلى "احترام سلامة الأراضي".

جاء ذلك خلال كلمة فوتشيتش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث قال: "لقد حدد الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة المبدأ الأكثر أهمية في العلاقات بين الدول: احترام سلامة أراضيها". وتابع أن الجميع في القاعة يتفق مع هذا، ثم قال: "أنا، كرئيس لصربيا، أتفق مع ذلك. لكنني التقيت بعد ذلك هنا برئيس ما يسمى كوسوفو، المنتزعة بشكل غير قانوني من صربيا، وتعد نفسها (دولة مستقلة)".

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ثم قال فوتشيتش: "كذلك قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن برلين تحترم ميثاق الأمم المتحدة.. وكان ذلك سيكون جيدا فقط لو كان صحيحا".

وتابع: "لقد تم انتهاك ميثاق الأمم المتحدة قبل 24 عاما، عندما قامت 19 دولة من أقوى دول العالم، دون أي عقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمهاجمة دولة ذات سيادة بوحشية، لمنع وقوع كارثة إنسانية. الآن يشعرون بالغضب عندما استخدم الرئيس الروسي نفس العبارات لتبرير استخدام القوة في أوكرانيا. لقد نسوا أنهم أنفسهم استخدموا نفس الكلمات".

المصدر: سبوتنيك