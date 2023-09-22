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بيسكوف: الاحتكاك بين كييف والعواصم الأوروبية سيزداد

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بيسكوف: الاحتكاك بين كييف والعواصم الأوروبية سيزداد
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو تتوقع تزايد الاحتكاك بين كييف ووارسو، وأن يكون ذلك مقدمة لاحتكاكات بين كييف وعواصم أوروبية أخرى.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع، تعليقا على نوايا رفض بولندا توريد الأسلحة إلى أوكرانيا: "نرى أن هناك توترات معينة بين وارسو وكييف، ونتوقع أن تزداد هذه التوترات بين البلدين".

وقال بيسكوف: "إننا نلاحظ مع الأسف أن العاصمتين أصبحتا محور التركيز الرئيسي للروسوفوبيا (رهاب الروس)، ونحن بالطبع نراقب ذلك عن كثب".

وأكد المتحدث باسم الكرملين على أن الاحتكاك بين كييف والعواصم الأوروبية الأخرى سيزداد أيضا بمرور الوقت، "وهذا أمر لا مفر منه".

ووفقا له، فإن روسيا في هذه الأثناء "ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة من أجل إنجاز المهام التي حددتها لنفسها".

المصدر: RT

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