بوتين يهنئ رئيس تركمانستان بعيد ميلاده

أفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم بأن الرئيس فلاديمير بوتين، هنأ بحرارة في اتصال هاتفي، رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف بمناسبة حلول عيد ميلاده.

وأضاف المكتب الصحفي: "تم خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة التطوير الشامل للعلاقات الروسية- التركمانية وفقا لروح الشراكة الاستراتيجية المتعمقة".

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وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي أرسل برقية تهنئة للرئيس التركماني بمناسبة بلوغه 42 عاما.

وفي البرقية التي نشرت على موقع الكرملين، أكد بوتين لبردي محمدوف أن روسيا تقدر عاليا مساهمته الشخصية في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الدولتين والتعاون المثمر في جميع المجالات.

وقال بوتين: "أتطلع من جانبي إلى مواصلة حوارنا البناء والعمل المشترك الوثيق بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي والدولي لصالح شعبينا الصديقين، لمصلحة ضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين". وتمنى الرئيس بوتين لرئيس تركمانستان، "الصحة الجيدة والازدهار والنجاح في الأنشطة الحكومية".

المصدر: تاس