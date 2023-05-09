بوتين يهنئ رئيس تركمانستان بعيد النصر

أفادت صحيفة "تركمانستان المحايدة" الحكومية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره التركماني سيردار بردي محمدوف بالذكرى الـ78 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

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ونقلت الصحيفة عن نص الرسالة التي وجهها بوتين إلى بردي محمدوف بهذه المناسبة: "إن الذكرى المشرقة لأولئك الذين - بشجاعتهم في الجبهة - والعمل غير الأناني في المؤخرة، هزموا الغزاة النازيين وأنقذوا البشرية من "الطاعون البني"، ستعيش إلى الأبد في قلوبنا.

كما عبر بوتين عن ثقته بأن "التقاليد الجيدة للأخوة القتالية والمساعدة المتبادلة التي تم ترسيخها خلال سنوات المعاناة العسكرية الخطيرة ستواصل المساهمة في التنمية المثمرة لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية المتعمقة بين روسيا وتركمانستان".

وتابع: "أطلب منكم أن تنقلوا إلى قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى الذين يعيشون في بلدكم، أخلص التهاني، بالإضافة إلى تمنياتي لهم بالصحة والروح الطيبة وطول العمر".

المصدر: نوفوستي