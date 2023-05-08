رئيس تركمانستان يتلقى دعوة لحضور الاحتفالات بعيد النصر في موسكو

كتبت صحيفة "تركمانستان المحايدة" الحكومية أن رئيس البلاد سيردار بردي محمدوف تلقى أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعوة لحضور الاحتفالات بمناسبة عيد النصر بموسكو.

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وقالت: "دعا الرئيس الروسي نظيره التركماني للمشاركة في الاحتفالات المكرسة للذكرى الـ78 لعيد النصر والتي من المقرر إقامتها في موسكو. بدوره شكر رئيس تركمانستان رئيس الدولة الصديقة على هذه الدعوة".

وأضافت: "هنأ الرئيسان سيرداد بردي محمدوف وفلاديمير بوتين بعضهما البعض بحرارة بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، وتبادلا تمنيات الرفاه والازدهار لشعبي البلدين".

كما أفادت بأن الرئيس بردي محمدوف أشار أثناء المكالمة إلى أن الحرب الوطنية العظمى والانتصار على النازية لها مكانة خاصة في الذاكرة التاريخية المشتركة للبلدين، مذكرا بأن تركمانستان وروسيا "تكرمان بشكل مقدس ذكرى أولئك الذين دافعوا عن بلادهم في تلك السنوات القاسية في ساحات القتال وعملوا لجعل النصر أقرب".

كما أكد بردي محمدوف أن بلاده تحيي ذكرى أولئك الذين قاتلوا من أجل النصر وتعامل قدامى المحاربين بوقار واهتمام كبيرين.

المصدر: نوفوستي