زيارة رئيس قرغيزستان لروسيا ستتم رغم الهجوم على الكرملين

صرح إيربول سلطانبايف السكرتير الصحفي لرئيس قرغيزستان صادر جاباروف بأن الرئيس القرغيزي سيزور روسيا على الرغم من هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لسلطانبايف اليوم الخميس، حيث تابع: "جدول الفعاليات الدولية للرئيس لم يتغير".

ومن المقرر زيارة جاباروف لموسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد النصر على النازية الذي يوافق 9 مايو، حيث يخطط رئيس قرغيزستان للمشاركة في الاحتفال بالميدان الأحمر وسط العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: نوفوستي