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زيارة رئيس قرغيزستان لروسيا ستتم رغم الهجوم على الكرملين

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زيارة رئيس قرغيزستان لروسيا ستتم رغم الهجوم على الكرملين
Globallookpress Kremlin Pool
صورة أرشيفية
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صرح إيربول سلطانبايف السكرتير الصحفي لرئيس قرغيزستان صادر جاباروف بأن الرئيس القرغيزي سيزور روسيا على الرغم من هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لسلطانبايف اليوم الخميس، حيث تابع: "جدول الفعاليات الدولية للرئيس لم يتغير".

ومن المقرر زيارة جاباروف لموسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد النصر على النازية الذي يوافق 9 مايو، حيث يخطط رئيس قرغيزستان للمشاركة في الاحتفال بالميدان الأحمر وسط العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: نوفوستي

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