صرح عضو اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين بأن كييف بمحاولتها ضرب الكرملين بطائرات مسيرة "تدعو" روسيا لتوجيه ضربات أقوى ضد منشآت الدولة في كييف.

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جاء ذلك في تصريح صحفي لباشكين اليوم الأربعاء، عقب نشر معلومات عن هجمات إرهابية بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت الكرملين ليلة أمس وتم إحباطها، حيث تابع: "إن استهداف الكرملين في حد ذاته يقول ببساطة إن أوكرانيا قررت أن تطلب من روسيا أن تكون أكثر نشاطا في استهداف المنشآت الحكومية في كييف، بطول شارع "بانكوفايا" (شارع مؤسسات السلطة مثل الكرملين في العاصمة الأوكرانية كييف).

ولفت النائب الانتباه إلى حقيقة أن روسيا لم تترك حادثا واحدا من جانب أوكرانيا لم ترد عليه، واختتم البرلماني حديثه قائلا: "علاوة على ذلك، فإن الرد دائما ما يكون حساسا ومتكافئا، وهكذا سيكون الرد هذه المرة".

المصدر: نوفوستي