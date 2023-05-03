الرئاسة الأوكرانية: لا علاقة لكييف بهجوم الطائرات المسيرة على الكرملين

صرح ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي بأنه لا علاقة لكييف بهجوم الطائرات المسيرة على الكرملين.

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جاء ذلك نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن بودولياك قوله إن "أوكرانيا لا علاقة لها بهجمات الطائرات المسيرة على الكرملين". كذلك نفى المتحدث باسم زيلينسكي سيرغي نيكيفوروف تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين، حيث نقل موقع Strana.ua عنه قوله: "ليس لدينا معلومات حول ما يسمى بالهجمات الليلية على الكرملين، ولكن كما صرح الرئيس زيلينسكي مرارا وتكرارا، فإن أوكرانيا توجه جميع القوات والوسائل المتاحة لتحرير أراضيها وعدم مهاجمة الآخرين".

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

المصدر: نوفوستي