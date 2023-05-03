موسكو تحظر تحليق الطائرات المسيرة بعد الهجمة الإرهابية على الكرملين

صرح عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين بأن العاصمة سوف تحظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها اعتبارا من اليوم باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة.

إقرأ المزيد

جاء ذلك فيما صرح به عمدة المدينة عقب نشر تفاصيل الهجمة الإرهابية التي استهدفت أراضي الكرملين ليلة أمس، وتم إحباطها، حيث تابع: "قررنا فرض حظر على إطلاق الطائرات المسيرة في مدينة موسكو اعتبارا من اليوم، باستثناء الطائرات المسيرة التي يتم استخدامها بقرارات من سلطات الدولة". وأشار سوبيانين إلى أن الإطلاق غير المصرح به لطائرة بدون طيار يعد جريمة وينطوي على مسؤولية إدارية وجنائية.

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

المصدر: RT