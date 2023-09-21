بلينكن يكشف حجم حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 128 مليون دولار، بالإضافة إلى إمدادات بقيمة 197 مليون دولار أخرى من حزم سابقة.

وقال بلينكن في بيان: "في إطار الصلاحيات التي فوضها لي الرئيس، أسمح بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، والتي سيتم توفيرها بمبلغ 128 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية من مستودعات وزارة الدفاع".

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وأضاف أن "وزارة الدفاع ستوفر أيضا أسلحة ومعدات بقيمة 197 مليونا من ضمن الحزم المتفق عليها مسبقا".

وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، في وقت سابق أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، قال لأعضاء الكونغرس أن أوكرانيا ستتعرض لهزيمة إذا لم تتلق مساعدة جديدة من واشنطن.

واعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر، وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا، تتجاوز قدرات الحلف.

وتقدم الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير 2022، وقد تطورت المساعدات من إرسال ذخائر المدفعية وتدريب العسكريين الأوكرانيين إلى تزويد كييف بأسلحة ثقيلة منذ أواخر عام 2022.

المصدر: نوفوستي