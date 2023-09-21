"صوت كوريا": زيارة كيم جونغ أون لروسيا غيّرت الوضع السياسي العالمي

أعلنت إذاعة "صوت كوريا" أن المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري أكد خلال اجتماع أن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لروسيا "غيرت الوضع السياسي العالمي بشكل كبير".

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الزيارة رفعت أيضا العلاقات الكورية الروسية "إلى مستوى استراتيجي جديد" وفقا لمتطلبات العصر الراهن.

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واختتم كيم الأحد الماضي زيارته لروسيا التي استمرت 6 أيام، ووجه في ختام زيارته رسالة شكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متمنيا فيها الرخاء والازدهار لروسيا وشعبها.

وأكد كيم وبوتين خلال لقائهما الأربعاء الماضي عزمهما على "تعميق" العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، بما يشمل المجال العسكري.

وزار كيم خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

المصدر: RT