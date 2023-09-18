كيم يشكر بوتين على كرم الضيافة متمنيا الازدهار الدائم لروسيا

وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في ختام زيارته روسيا رسالة شكر إلى الرئيس فلاديمير بوتين، متمنيا فيها الرخاء والازدهار لروسيا وشعبها.

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وأعرب كيم عن "تقديره العميق للرئيس بوتين والشعب الروسي والسلطات الروسية على الاهتمام الخاص وكرم الضيافة، متمنيا الرخاء لروسيا وشعبها".

وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا "ستظل محفورة إلى الأبد في صفحات التاريخ باعتبارها حدثا مميزا عزز أواصر علاقات حسن الجوار والتعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".

واختتم كيم أمس الأحد زيارته لروسيا التي استمرت 6 أيام، حيث غادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.

وأكد كيم وبوتين خلال لقائهما الأربعاء الماضي عزمهما على "تعميق" العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، بما يشمل المجال العسكري.

وزار كيم خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

المصدر: تاس