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ماكرون: بريطانيا وفرنسا ستواجهان التحديات بالرغم من "بريكست"

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ماكرون: بريطانيا وفرنسا ستواجهان التحديات بالرغم من
Globallookpress
الملك البريطاني تشارلز الثالث رفقة الريس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بأن فرنسا وبريطانيا سترتقيان إلى مستوى التحديات التي يطرحها العالم الحديث بالرغم من التوترات الناجمة عن انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف ماكرون خلال استضافته الملك تشارلز الثالث على عشاء رسمي في قصر فرساي:"بالرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلم يا صاحب الجلالة أننا سنواصل كتابة جزء من مستقبل قارتنا معا، لمواجهة التحديات وخدمة القضايا المشتركة بيننا".

ووصف ماكرون زيارة تشارلز إلى باريس بأنها "تحية لماضي البلدين وضمانة للمستقبل".

وقد بدأ الملك البريطاني تشارلز الثالث اليوم الأربعاء زيارة دولة لفرنسا تستمر ثلاثة أيام.

وتأتي الزيارة بعد ستة أشهر من تأجيل زيارته الرسمية الأولى للخارج كملك، بسبب احتجاجات على إصلاح النظام التقاعدي كانت تشهدها فرنسا.

المصدر: أ ف ب

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