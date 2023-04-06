فرنسا.. احتجاجات إصلاح قانون التقاعد تحشد 570 ألف متظاهر في يوم التعبئة الـ11

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 570 ألف متظاهر نزلوا يوم الخميس إلى شوارع مدن مختلفة في البلاد للاحتجاج في يوم التعبئة الـ11 على إصلاح قانون التقاعد.

من جهتها، أعلنت شرطة باريس عن تواجد 57 ألف متظاهر في العاصمة.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى انخفاض في زخم الاحتجاجات على مستوى البلاد مقارنة بحجمها يوم 28 مارس الماضي، وذلك عندما أعلنت السلطات عن 740 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا و93 ألفا في العاصمة باريس.

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بدورها، أعلنت أكبر نقابات العمال، "الاتحاد العام للشغل"، عن وجود 2 مليون متظاهر في جميع أنحاء البلاد يوم 6 أبريل.

كما أعلن ائتلاف من المنظمات النقابية عن أنه في 13 أبريل الجاري، ورغم عطلة عيد الفصح، سيتم تنظيم مرحلة أخرى من الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد ضد إصلاح قانون التقاعد.

علما أنه في اليوم التالي، 14 أبريل، يُعلن المجلس الدستوري الفرنسي رأيه في شرعية إصلاح نظام التقاعد.

المصدر: انترفاكس