لقاءات ميلوني الثنائية تمنعها من المشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا

أفادت وكالة "آكي" الإيطالية نقلا عن مصادر حكومية بأن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لن تشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن ميلوني منشغلة في لقاءات ثنائية على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيتحدث نيابة عن ميلوني في جلسة مجلس الأمن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد. موضحا أن الدول الغربية تتجنب إجراء محادثة موضوعية حول أسباب النزاع في أوكرانيا، لأنها لا تمتلك حججا لإجراء حوار صادق.

وأثارت روسيا مرارا مسألة إمدادات الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا. كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لن تتخلى عن جهودها لجذب انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى حقيقة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

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المصدر: RT + وكالة "آكي" الإيطالية