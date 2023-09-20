موسكو تعلق على مشاركة زيلينسكي في اجتماع مجلس الأمن وتصفه بأنه "ضربة لمنطق الأمم المتحدة"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في اجتماع مجلس الأمن الدولي.

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وشددت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الأربعاء على أن مشاركة زيلينسكي في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل ضربة قوية لمنطق وأسس المنظمة نفسها.

وقالت: "بالطبع هذه ضربة لمنطق الأمم المتحدة ذاته، وبالطبع لا تمثل مشاركة زيلينسكي ضربة للمسائل الإجرائية داخل المنظمة وحدها، ويبدو لي أن ممثلنا الدائم فاسيلي نيبنزيا ناقش هذه المسألة بشكل واضح ودقيق".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك جانبا إيجابيا للوضع، لأن من المستحيل وصف الوضع بشكل أفضل من الصورة التي رآها العالم بأسره بعينيه".

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وأضافت "الآن يبدو أقرب حليف للولايات المتحدة مثل شخصية Evil Doctor أو حتى دور أفظع الأشرار في الأفلام الأمريكية، وهو في الواقع حاضر في مهزلة مأساوية للغاية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إذ هكذا يظهر تجسيد الشر عادة على شاشات السينما الأمريكية".

وفي بداية الاجتماع، لفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، الانتباه إلى أنه وفقا لقواعد مجلس الأمن الدولي، يتوجب على قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن التحدث أولا، وأوكرانيا ليست عضوا فيه.

بالإضافة إلى ذلك، حذر نيبنزيا رئيس الوزراء الألباني إدي راما، من أنه يخاطر بتشويه سمعة الرئاسة الألبانية لمجلس الأمن في ظل هذه الظروف الصعبة من خلال "سابقة صارخة تتمثل في انتهاك الممارسة المعمول بها في مجلس الأمن إرضاء لخاطر وفد واحد أوحد".

المصدر: RT