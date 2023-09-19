مندوب الخارجية الروسية: خطاب زيلنسكي في الأمم المتحدة مجموعة من المغالطات

وصف مندوب وزارة الخارجية الروسية المكلف بمهام خاصة بشأن جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، خطاب فلاديمير زيلنسكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "مجموعة من المزاعم الكاذبة".

وقال ميروشنيك: "بعد تذكير زيلينسكي بشأن الأسلحة النووية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكر العالم أسلافه بحسرة هادئة على حرمان أوكرانيا من إمكاناتها العسكرية النووية في الوقت المناسب. ومن غير المرجح أن يكون لدى أي شخص أي شك اليوم في أن هذا الرجل الصغير الشرير الذي يرتدي ملابس مجعدة كان سيفي بوعده بعدم استخدام الأسلحة النووية. ماذا فعل بكل الأسلحة التي أرسلها إليه الغرب بكرم".

وفي رأيه أن أوكرانيا، لولا العوامل المقيدة، ولو كانت تمتلك الأسلحة النووية بحرية، لكانت قد استخدمتها فعلًا. وأضاف: "لولا مذكرة بودابست ونقل كييف للأسلحة النووية إلى روسيا، لكان العالم اليوم إما على شفا كارثة نووية أو راح يندم فعلًا على عواقبها".

وشدد مندوب الخارجية الروسية على أن خطاب زيلينسكي يتألف من مجموعة من "المزاعم الكاذبة".

وأوضح أن "خطاب زيلينسكي احتوى على مجموعة من المزاعم الدعائية الكاذبة، التي تكررت مئات المرات وتم دحضها مرارا وتكرارا، والتي لم تلهم "كثيرا المجتمع المتحضر". فقد كان الأمر يدور حول ما إذا كان "العالم المتحضر" يدفع الكثير مقابل هذه المهزلة الدموية التي طال أمدها لرجل ذي لحية خضراء وما زال أمامه لقاء مع زعيم دولة أخرى في الخارج، كثير النسيان (المقصود جو بايدن)".

المصدر: تاس