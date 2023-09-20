لافروف يبحث مع الصفدي الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الوضع المحيط بالأزمة الأوكرانية في ظل محاولات الغرب تقديم "دعم غير مقيد" لكييف.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أن " وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعا مع نظيره الأردني د.أيمن الصفدي يوم الأربعاء الـ20 من سبتمبر الجاري على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحثا عددا من القضايا وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية ونية الغرب تقديم دعم غير مقيد لنظام كييف".

وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا أيضا قضايا الشرق الأوسط، لا سيما التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والسورية.

وجاء في بيان الوزارة أنه "تم التأكيد على تطابق أو تشابه المناهج المبدئية لحل الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي لها تأثير سلبي على الاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين، على أساس الالتزام بالقواعد الأساسية للقانون الدولي".

المصدر: RT