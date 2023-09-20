موسكو: مناورات "الناتو" في 2024 جزء من استعداده للصدام مع روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروشكو أن مناورات "الناتو" عام 2024، جزء من استعداده لصدام عسكري مباشر مع روسيا، وخطوة أخرى لزعزعة الاستقرار في أوروبا.

وقال غروشكو: "هذه المناورات استفزازية وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية وتمثل استعراضا للقوة، ومحاولة للضغط العسكري والسياسي".

وتابع: "سيناريو هذه المناورات صيغ بطريقة لا تترك مجالا للشك في أنها جزء من الاستعداد لصدام عسكري مباشر مع روسيا".

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وأضاف أن المناورات لن تسفر عن شيء من الناحية العسكرية، لكنها تؤكد صواب قرار موسكو تعزيز حماية حدودها.

وشدد على أن إجراء "الناتو" هذا "يؤكد مرة أخرى ضرورة تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها وستتخذها روسيا لتأمين حدودها الغربية، والشمالية الغربية".

المصدر: إزفيزستيا