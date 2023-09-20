بيسكوف: موسكو ترفض اتهامات أرمينيا لقوات حفظ السلام الروسية

أعرب الكرملين عن رفض موسكو اتهامات يريفان لقوات حفظ السلام الروسية بفشل مهامها في قره باغ، وأكد استمرار روسيا اتصالاتها مع أرمينيا وأذربيجان.

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وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على تصريح أمين مجلس الأمن في أرمينيا أرمين غريغوريان الذي اتهم روسيا "بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بحماية قره باغ": "نحن لا نقبل مثل هذه التصريحات، خاصة بعد قرار الجانب الأرمني الاعتراف رسميا بقره باغ جزءا من أذربيجان. بحكم القانون، نحن نتحدث الآن عن إجراءات تتخذها جمهورية أذربيجان على أراضيها. لذلك، مثل هذه الاتهامات مرفوضة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وشدد بيسكوف على أن موسكو تواصل اتصالاتها مع الجانبين، وقال: "لقد كانت أرمينيا وستظل حليفا مهما للغاية وشريكا ودولة قريبة منا، وأذربيجان هي أيضا شريك مهم جدا لنا".

المصدر: نوفوستي