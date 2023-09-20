الولايات المتحدة تنهي مناوراتها العسكرية مع أرمينيا اليوم

أعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي في تعليق لـ"رويترز" أنه من المقرر انتهاء المناورات الأمريكية الأرمنية في أرمينيا اليوم، كما كان مقررا لها.

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ووفقا له، لم يتم إجراء أي تعديلات على الجدول الزمني لتدريبات "إيغل بارتنر 2023" التي تستمر لمدة 10 أيام، فيما قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي: "كنا على علم بأن أذربيجان تقوم بعمليات عسكرية، لكننا لا نعتقد أنها تشكل أي خطر على جنودنا في هذا الوقت".

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أفادت، يوم أمس الثلاثاء، بأن باكو بدأت ما أسمته "إجراءات لمكافحة الإرهاب" ذات طابع محلي في قره باغ من أجل "استعادة النظام الدستوري"، بعد أن تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية وإدارة مركز الرصد. وقال الجانب الأذربيجاني إن أهداف القوات المسلحة الأذربيجانية القوات المسلحة الأرمينية في قره باغ، ولهذا الغرض يتم استخدام أسلحة عالية الدقة.

بدورها وصفت يريفان ما يحدث بأنه تصرفات عدوانية من قبل باكو، وذكرت أنه لا توجد أي وحدات أرمنية في قره باغ. وعلى خلفية الوضع في الإقليم، عقد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اجتماعا لمجلس الأمن الأرميني يوم أمس.

من جانبها أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في إقليم قره باغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان، ودعت الطرفين إلى منع إراقة الدماء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية.

المصدر: رويترز