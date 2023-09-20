قوات حفظ السلام الروسية تجلي ألفي مدني عن قره باغ بسبب الأعمال العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام التابعة لها أجلت حوالي 2000 مدني عن إقليم قره باغ بسبب الأعمال العسكرية هناك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن قوات حفظ السلام الروسية أجلت حتى الآن أكثر من ألفي مدني، بينهم 1049 طفلا.

وأضافت أنه تم نقل جميع السكان الذين تم إجلاؤهم إلى أماكن للإقامة المؤقتة وتزويدهم بالوجبات الساخنة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

وأوضحت الوزارة أن عناصر حفظ السلام الروسية يواصلون تنفيذ مهامهم في إقليم قره باغ، مشيرة إل أنهم يراقبون الالتزام بوقف إطلاق النار في 30 نقطة مراقبة على مدار الساعة.

في نفس السياق قالت وزارة الدفاع إن قوات حفظ السلام الروسية ومنذ الساعة 12:00 من يوم أمس، سجلت العديد من الوقائع المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار من الجانب الأذربيجاني على طول خط التماس.

المصدر: RT