أردوغان يلتقي نتنياهو في نيويورك ويناقشان جهود تطبيع العلاقات مع السعودية

الصورة من حساب الرئيس التركي على منصة X

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن لقاء أردوغان ونتنياهو جرى بالبيت التركي، وجرى خلاله بحث القضايا الدولية والإقليمية، والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وآخر التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح أردوغان أن تركيا يمكنها القيام بعمل مشترك مع إسرائيل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضاف قائلا: "يتعين علينا جميعا العمل معا من أجل عالم يسود فيه السلام".

BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun. pic.twitter.com/fKIgZU9xQo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2023

بدورها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو ناقش مع أردوغان جهود تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مبينة أن مكتب نتنياهو أعلن أن الجانبين اتفقا على "تنسيق الزيارات المتبادلة في المستقبل القريب".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أردوغان مهتم بترتيب رحلة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن للصلاة في المسجد الأقصى.

المصدر: "الأناضول" + "تايمز أوف إسرائيل"