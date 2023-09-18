الخارجية الأمريكية تعلق على محادثاتها مع السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل عقب أنباء عن توقفها

نفت وزارة الخارجية الأمريكية الأنباء المتداولة حول أن "السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

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وقالت الخارجية الأمريكية على حسابها في منصة "إكس": "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز التكامل الإقليمي لإسرائيل، بما في ذلك، من خلال الدبلوماسية النشطة التي تهدف إلى التطبيع بين إسرائيل والسعودية. المحادثات مستمرة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الطرفين".

The United States remains committed to furthering Israel's regional integration, including through active diplomacy aimed at Israel-Saudi normalization. Talks are ongoing, and we look forward to further conversations with both parties. — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) September 18, 2023

ويأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية نقلا عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

ونقلت "إيلاف" عن المسؤول قوله إن معارضة أركان الحكومة الإسرائيلية لأي لفتة تجاه الفلسطينيين وقبول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمطالب أركان اليمين المتطرف المتمثل بحزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعني نسف أي إمكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين.

المصدر: RT + "إيلاف"