 
مباشر

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2pz

أعلنت السلطات في نيوزيلندا أن زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) السواحل الجنوبية للبلاد.

وفي منشور على موقعه الإلكتروني، أفاد المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي بأن الزلزال وقع في الساعة 09:14 (21:14 بتوقيت غرينيتش - الثلاثاء) وحدد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.

وأوضح المركز أن حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنهم شعروا بالهزّة الأرضية.

في حين أنه لم يسجل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا