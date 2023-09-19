رئيس جنوب إفريقيا يبحث مبادرة السلام الإفريقية مع زيلنسكي

أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أنه بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مبادرة الدول الإفريقية للسلام في أوكرانيا وصفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وكتب رامافوزا على "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء: "التقيت صباح اليوم بالرئيس زيلينسكي لمناقشة الخطوات التالية ضمن مبادرة السلام وتبادل الأسرى وإعادة الأطفال واستئناف صفقة الحبوب".

إقرأ المزيد

وعقد لقاء رئيس جنوب إفريقيا مع زيلينسكي على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت أعمالها في نيويورك، يوم الثلاثاء.

يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا كانت من بين الدول الإفريقية السبع التي تقدمت في يوليو الماضي بمبادرة لإحلال السلام في أوكرانيا، وعرضتها على روسيا وأوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"