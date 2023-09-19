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بايدن: لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع

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بايدن: لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع
AFP
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه "مستعد للعمل مع الصين، لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص، فيما تتزايد الاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين".

وانطلقت يوم الثلاثاء، أحداث الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم. 

هذا وأعلن البيت الأبيض أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي بحثا في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر، إمكانية عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينغ.

كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثات بموسكو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة، وأن تعاونهما غير موجه ضد دول أخرى.

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المصدر: RT + أ ف ب 

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