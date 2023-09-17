بكين: قضية تايوان تظل خطا أحمر في علاقاتنا مع واشنطن لا يمكن تجاوزه

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثاته مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن قضية تايوان تظل خطا أحمر في العلاقات بين واشنطن وبكين لا يمكن تجاوزه.

ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية عن الوزير قوله: "إن قضية تايوان هي خط أحمر رئيسي في العلاقات الصينية الأمريكية لا يمكن تجاوزه. ويتعين على الولايات المتحدة أن تلتزم بالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة وأن تفي بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان".

وأكد وانغ يي أيضا أن "تنمية الصين لديها قوة دافعة كبيرة وتتبع منطقا تاريخيا لا مفر منه. ولهذا السبب، لا يمكن إيقافها، ولا يمكن حرمان الشعب الصيني من حقه المشروع في التنمية".

تجدر الإشارة إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة في بالي، والحفاظ على التبادلات الرفيعة المستوى بين البلدين وإجراء مشاورات ثنائية حول شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها منذ عام 1949، عندما فرت فلول قوات "الكومينتانغ" بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.

ومنذ ذلك الحين، احتفظت تايوان بعلم جمهورية الصين السابقة وبعض السمات الأخرى التي كانت موجودة في البر الرئيسي قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة، وتعتبر بكين تايوان إحدى مقاطعات جمهورية الصين الشعبية.

وقد قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان عام 1979 وأقامتها مع جمهورية الصين الشعبية، ورغم اعترافها بسياسة "الصين الواحدة"، تواصل واشنطن في الوقت نفسه الحفاظ على اتصالاتها مع إدارة تايبيه وتزود الجزيرة بالأسلحة.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي بحثا في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر، إمكانية عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينغ.

كما أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي مواصلة دعم الاتفاقيات الثنائية مع تايوان ومنها تلك المتعلقة بالضمانات، مبينا أن بلاده قادرة على درء أي هجوم محتمل قد يشن على تايوان.

المصدر: RT