إيران تشكر قطر وعمان على دورهما في تحرير أموالها المجمدة

أصدرت الخارجية الايرانية بيانا حول الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء مع واشنطن، وأعربت عن شكرها لقطر وعمان على دورهما في تحرير أموال إيران المجمدة.

وقالت الخارجية الإيرانية إن الأصول المالية التي أفرجت عنها كوريا الجنوبية متاحة الآن للبنك المركزي الإيراني وسيتم استخدامها وفقا لتقدير السلطات المعنية وبناء على احتياجات وأولويات البلاد.

ووصفت السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومات الأمريكية المختلفة لمنع وصول إيران إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى بأنها سياسات غير قانونية ولا إنسانية.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: تماشيا مع الوفاء بحقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم وكذلك الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة وفي إطار عملية مستقلة، تم إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بشكل غير قانوني بسبب أنشطتهم التجارية العادية وتمت إعادتهم إلى أحضان عائلاتهم.

وحول الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية في كوريا الجنوبية، أشارت إلى أن ذلك تم بفضل الجهود الحثيثة التي استمرت سنوات، وجرى تحويل الأموال إلى حسابات تابعة لبنوك إيرانية في قطر.

وأعربت الخارجية في بيانها عن "امتنان إيران لحكومة قطر للقيام بدور فعال في عملية نقل الموارد المالية وتبادل السجناء".

كما ثمنت "الجهود القيمة التي بذلتها سلطنة عمان في تعزيز هذه العملية وتعاون الحكومة السويسرية لمشاركتها في تسهيلها".

المصدر: إرنا