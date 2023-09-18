غالانت ينفي نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية

نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التقارير التي تحدثت عن تزويد الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بأسلحة وعربات مدرعة.

وقال غالانت في بيان: "خلافا للتضليل الوارد في التقارير المختلفة، فإنه منذ تولي وزير الأمن يوآف غالانت منصبه، لم تتم الموافقة على نقل أسلحة أو وسائل قتالية قاتلة إلى السلطة الفلسطينية. أي محاولة لعرض الأمور بطريقة مختلفة هي باطلة ومنافية للحقيقة".

بدوره، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مهاجما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلا: "سيدي رئيس الحكومة، إذا لم تتعهد بصوتك بأن النشر حول نقل أسلحة إلى مخربي السلطة الفلسطينية هو خبر خاطئ، فستكون لذلك عواقب. وإذا كنت تعتزم السعي لحكومة أوسلو 2، فرجاء أن تطلع وزراءك والجمهور وسنعمل بما يلائم ذلك".

المصدر: "معاريف"