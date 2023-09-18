رئيسي يغادر إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة

غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي طهران فجر اليوم الاثنين إلى نيويورك على رأس وفد دبلوماسي، لحضور أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن برنامج رئيسي يشمل كلمة أمام الجمعية العامة، ولقاءات مع عدد من رؤساء وقادة الدول، ولقاء مع وفد من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة.

كما سيشرح رئيسي مواقف إيران، ويجيب على الأسئلة في لقاءات مع مجموعات وأفراد سياسيين واجتماعيين ودينيين وإعلاميين في الولايات المتحدة.

وتمثل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة فرصة للمحادثات والمشاورات السياسية الدولية، كما توفر حوارات ثنائية نظرا لحضور معظم المسؤولين رفيعي المستوى من دول العالم.

المصدر: "مهر"