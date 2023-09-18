نبينزيا: غوتيريش لا يحظى بالنفوذ اللازم لحل قضية "صفقة الحبوب"

أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا يتمتع بالنفوذ اللازم لحل المسائل المتعلقة بالشق الروسي من "صفقة الحبوب".

وأضاف نيبينزيا: "نلاحظ أن الأمين العام وفريقه لا يتمتعان بأي نفوذ لحل المشاكل الإجرائية رغم محاولاتهما الفعلية لذلك، حيث اضطرت الأمم المتحدة مرارا للاعتراف بذلك علنا".

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وأشار نيبينزيا إلى أن الجانب الروسي "لا يقف مكتوف اليدين"، ويواصل تقديم مساعدة حقيقية للبلدان الأقل نموا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح بالكامل شروط روسيا للعودة إلى مبادرة البحر الأسود.. وهذا ليس ابتزازا، كما يحاولون في الغرب تصويره، بل مطالبة بالوفاء بما وعدونا به قبل عام"، نافيا مزاعم أن انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب، وأكد أنها خلافا لهذه الادعاءات تواصل انخفاضها.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشار إلى أن شروط روسيا في الصفقة لا يتم الوفاء بها، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لا تفي بوعودها.

المصدر: نوفوستي