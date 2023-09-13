مصدر تركي: محادثة أردوغان وبوتين بشأن الحبوب مدرجة على جدول الأعمال

قال مصدر في الرئاسة التركية، إن الحديث الهاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان مدرج على جدول الأعمال، لكن لا يزال مجهولا موعده بالتحديد.

وفي وقت سابق، قال أردوغان بعد عودته من قمة مجموعة العشرين في الهند، للصحافيين، إنه يعتزم مواصلة "الدبلوماسية الهاتفية" مع نظيره الروسي حول العودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود. ونوه بأن تركيا ستطلب من الأمم المتحدة إرسال خطاب آخر إلى روسيا يتضمن مقترحات بشأن صفقة الحبوب، بما في ذلك إعادة ربط المصارف الروسية بـ "سويفت" وموضوع تأمين سفن الشحن.

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وأضاف المصدر:"مثل هذه المحادثة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن لا يزال غير معروف هل ستتم قبل دورة الجمعية العام للأمم المتحدة أو بعدها.

وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وأشار الرئيس بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا ستعود صفقة الحبوب، بعد تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات الغربية غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

المصدر: نوفوستي