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الخارجية الإسرائيلية: مصر تفرج عن سجين إسرائيلي اعتقلته في أغسطس

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الخارجية الإسرائيلية: مصر تفرج عن سجين إسرائيلي اعتقلته في أغسطس
AFP
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطات المصرية أفرجت عن حارس الأمن الإسرائيلي دانييل حاييم، الذي اعتقل في معبر طابا نهاية الشهر الماضي بعد ضبط رصاصات "نسيها" في حقيبته.

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وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن شكره "السلطات في مصر على التعاون، والمدير العام لوزارة الخارجية رونين ليفي على الجهود التي بذلها حتى إطلاق سراحه". 

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد "اعتقلت السلطات المصرية الشاب الإسرائيلي في 24 أغسطس وهو في طريقه إلى قضاء عطلة في شبة جزيرة سيناء بعد العثور على خمس رصاصات في حقيبته"، لافتة إلى أن "حاييم يعمل حارسا أمنيا ولديه رخصة حيازة سلاح، فيما مددت المحكمة في نويبع اعتقاله وصادرت هاتفه الخليوي، وسمحت السلطات لأصدقائه إكمال رحلتهم"، وإثر ذلك توجهت عائلته إلى الخارجية الإسرائيلية وطلبت المساعدة.

وفي حادثة أخرى جرت في أغسطس، تم اعتقال المواطن الإسرائيلي ناهوراي يتسحاق تامسيت البالغ من العمر 18 عامًا في سيناء، بعد دخوله في مواجهة مع السكان المحليين لرفعه علم حركة يهودية متطرفة واندلعت مواجهة مع السكان وتحولت لأعمال شغب في قلب مدينة نويبع حيث كان يقيم وبعد أكثر من يوم، أطلقت قوات الأمن المصرية سراحه من الاحتجاز.

المصدر: I24" + RT"

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