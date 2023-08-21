مصر تصدر قرارا حول إسرائيلي بعد حركة متطرفة في سيناء

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات المصرية أطلقت سراح مواطن إسرائيلي اعتقلته في سيناء السبت، بعد رفعه علم حركة دينية يهودية متطرفة ينتمي لها، وإثارته غضب السكان.

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وقال موقع srugim الإخباري الإسرائيلي، إنه تم أطلاق سراح الإسرائيلي ناهوراي يتسحاق تمسيت، وعبر الحدود المصرية صباح اليوم الاثنين إلى إيلات.

وكان قد لف الشاب اليهودي المتطرف الإسرائيلي نفسه بعلم حركة "حاباد" اليهودية المتشددة، ودخل في مواجهة مع سكان محليين في سيناء ، وتحولت المواجهة إلى استفزاز في النهاية تم اعتقاله وتقديمه أمام قاض لتمديد فترة حبسه على ذمة التحقيقات.

وقال الموقع العبري إنه تم التعامل مع القضية من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر وقسم الإسرائيليين في الخارج ، والذي كان على اتصال بأفراد عائلته حتى تم إطلاق سراحه صباح اليوم إلى إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية