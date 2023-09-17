بفيديو تحت المطر.. قديروف يرد على شائعات تدهور صحته

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو له على قناته في "تلغرام" أثناء قيامه بجولة في الهواء الطلق، وذلك رد على شائعات تدهور حالته الصحية إزاء إصابته بمرض خطير.

وكتب قديروف أسفل الفيديو: "أنصح بشدة كل من لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت أن يمشي في الهواء الطلق ويرتب أفكاره المطر يعيد النشاط بشكل رائع".

هذا ونشر مساعد قديروف، عمر داودوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الرئيس الشيشاني خلال نزهة مسائية مع عائلته، وقال التعليق المرافق لمقطع الفيديو: "كانت الجولة المسائية بمثابة خاتمة رائعة لجلسة تناول العشاء مع العائلة".

وتنتشر بشكل دوري شائعات تقول إن قديروف يعاني من مرض خطير وذلك عبر قنوات "تلغرام" المعارضة والموالية لأوكرانيا. وقد دحضها رئيس الشيشان نفسه ومعاونوه مرات عديدة.

وقبل أكثر من شهرين أيضا، خرج قديروف في بث فيديو مباشر عبر "إنستغرام" برفقة نائب مجلس الدوما الروسي عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف، نفى خلاله شائعات مرضه واختفاء الأخير.

وقال قديروف خلال البث "بينما تستمر الكلاب بالنباح، تواصل قافلتنا مسيرها. يجب أن نوضح أمرا هنا، نحن أحياء ونعيش بهدوء ونتناول طعامنا، فالحياة مثيرة، وتحديدا عندما تكون قصيرة. ولهذا السبب نحن لا نريد أن نحيا حياة طويلة، فنحن نفضل أن نعيش حياة قصيرة ملؤها الشرف والكرامة".

المصدر: RT