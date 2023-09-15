مساعد قديروف ينشر فيديو لنزهة الأخير مع عائلته بعد شائعات عن مرض خطير ألم به

بعد شائعات عن مرض خطير مزعوم أصاب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، نشر مساعده عمر داودوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه خلال نزهة مسائية مع عائلته.

وقال التعليق المرافق لمقطع الفيديو المنشور على حساب عمر داودوف في "انستغرام": "كانت الجولة المسائية بمثابة خاتمة رائعة لجلسة تناول العشاء مع العائلة".

إقرأ المزيد

وأضاف: "اغتنموا اللحظات السعيدة أيها الأصدقاء. أبحثوا عن الوقت وأهتموا أكثر بعائلتكم. خذوا قسطا من الراحة بعيدا عن الصخب والضجيج، وأجعلوهم يشعرون بالارتياح برفقتكم".

هذا وتنتشر بشكل دوري شائعات تقول إن قديروف يعاني من مرض خطير وذلك عبر قنوات "تلغرام" المعارضة والموالية لأوكرانيا. وقد دحضها رئيس الشيشان نفسه ومعاونوه مرات عديدة.

وقبل أكثر من شهرين أيضا، خرج قديروف في بث فيديو مباشر عبر "إنستغرام" برفقة نائب مجلس الدوما الروسي عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف، نفى خلاله شائعات مرضه واختفاء الأخير.

وقال قديروف خلال البث "بينما تستمر الكلاب بالنباح، تواصل قافلتنا مسيرها. يجب أن نوضح أمرا هنا، نحن أحياء ونعيش بهدوء ونتناول طعامنا، فالحياة مثيرة، وتحديدا عندما تكون قصيرة. ولهذا السبب نحن لا نريد أن نحيا حياة طويلة، فنحن نفضل أن نعيش حياة قصيرة ملؤها الشرف والكرامة".

المصدر: نوفوستي