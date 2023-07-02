قديروف يرد على شائعات مرضه الخطير واختفاء ديليمخانوف (فيديو)

خرج الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، يوم الأحد، في بث فيديو مباشر عبر "إنستغرام" رفقة نائب مجلس الدوما الروسي عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف، نفى خلاله شائعات مرضه واختفاء الأخير.

وقال قديروف خلال البث "بينما تستمر الكلاب بالنباح، تواصل قافلتنا مسيرها. يجب أن نوضح أمرا هنا، نحن أحياء ونعيش بهدوء ونتناول طعامنا، فالحياة مثيرة، وتحديدا عندما تكون قصيرة. ولهذا السبب نحن لا نريد أن نحيا حياة طويلة، فنحن نفضل أن نعيش حياة قصيرة ملؤها الشرف والكرامة".

وأظهر مقطع الفيديو قديروف وديليمخانوف جالسين في المطبخ يرتشفان الشاي ويتناولان الطعام.

وجاء فيديو قديروف عقب انتشار شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حول إصابته بمرض خطير واختفاء ديليمخانوف.

وروجت وسائل إعلام أوكرانية في شهر يونيو الماضي، معلومات تزعم مصرع ديليمخانوف في ساحة المعركة، لينشر قديروف في وقت لاحق صورة ظهر فيها برفقة ديليمخانوف ورئيس البرلمان الشيشاني، محمد داودوف، ووزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام، أحمد دوداييف، بالقرب من خريطة عملاقة يناقش عبرها سبل تعزيز الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي