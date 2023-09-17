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مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)

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مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)
Sputnik
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أهدى حاكم إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي أوليغ كوجيمياكو مجموعة من الهدايا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شملت سترة مضادة للرصاص، وطائرات بدون طيار روسية.

وقال المكتب الصحفي لحاكم إقليم بريموريه، إن " كوجيمياكو قدم إلى كيم جونغ أون، بدلة واقية الرصاص تستخدم في العمليات الهجومية، وهي عبارة عن در لحماية الصدر والكتفين والرقبة والفخذين، وأخف بكثير من الدروع المعروفة المماثلة له وتم تطويره وإنتاجه في إقليم بريموريه".

مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)

كما تسلم زعيم كوريا الشمالية 5 مسيرات انتحارية، ومسيرة استطلاع "غيرانيوم-25" عامودية تم تصنيعها في المنطقة العسكرية الشمالية الروسية.

مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)

وفي وقت سابق تلقى كيم كذلك خلال زيارته إلى بريموريه هدايا من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد الطيران الاستراتيجي الروسي، كما قدم كيم هدية لأسطول المحيط الهادئ.

وصل زعيم كوريا الشمالية إلى الشرق الأقصى الروسي يوم الثلاثاء الماضي، على متن قطاره الخاص، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2019.

مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)
مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)

المصدر: وكالات

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