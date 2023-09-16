كيم جونغ أون يتعرّف على قاذفات استراتيجية روسية وصواريخ "كينجال" بمطار كنفيتشي

رافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارته لمطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف كيم على القاذفات الروسية وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

وأطلعه شويغو على منظومة صواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفة "ميغ-31 إي" المقاتلة الحاملة لها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لجزء من جولة قام بها الزعيم الكوري الشمالي، اطلع خلالها على القاذفات الاستراتيجية "Tu-160"، و"Tu-95MS"، و"Tu-22M3".

وتشكل هذه الطائرات المكون الجوي للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.

وأطلع قائد سلاح الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي كوبيلاش، الزعيم الكوري الشمالي، على خصائص حاملات الصواريخ الاستراتيجية ومميزاتها، وأسلحتها وقدراتها، فضلا عن القدرات الجوية والفنية لقاذفات صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

ووصل كيم إلى روسيا الثلاثاء الماضي، في زيارة كانت الأولى منذ عام 2019.

وأجرى يوم الأربعاء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

ويوم الجمعة، زار مجمعات صناعة الطائرات الحربية والمدنية في كومسومولسك على الآمور وشاهد عرضا لمقاتلة "سو-35".

المصدر: RT